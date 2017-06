अहमदाबाद में बना विश्व रिकॉर्ड, बाबा रामदेव संग अमित शाह ने किया योग

इस दौरान बाबा रामदेव ने दावा किया कि यहां पर सर्वाधिक लोग एक साथ योग कर रहे हैं, यह एक विश्व रिकॉर्ड है।

नई दिल्‍ली, जेएनएन। आज अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनियाभर में लोग योग कर रहे हैं। भारत में भी कई जगह आज योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लोग बढ़-चढ़कर भाग लेते नजर आए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह, योग गुरु बाबा रामदेव के साथ अहमदाबाद में योग करते नजर आए। बाबा रामदेव ने दावा किया कि यहां पर सर्वाधिक लोग एक साथ योग कर रहे हैं, यह एक विश्व रिकॉर्ड है।

इस मौके पर गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रुपानी भी रामदेव और अमित शाह के साथ मंच पर योग करते नजर आए। अमित शाह ने योग की महत्‍ता के बारे में बताते हुए ट्वीट किया, 'योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एकमसत करने का अद्वितीय माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व निरामय और विश्व कल्याण की कामना करता हूं|'

#WATCH Gujarat CM Vijay Rupani, Amit Shah and Baba Ramdev participate in a Yoga camp in Ahmedabad #InternationalYogaDay pic.twitter.com/JzBKTEq9cN