जिंदा बच्चे को मुर्दा बता सौंपी थी डेड बॉडी, कल खुलेगा उसके जिंदा होने का राज

दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने एक जिंदा बच्चे को ही मरा हुआ घोषित कर दिया था।

नई दिल्ली (जेएनएन)। देश की राजधानी दिल्ली के जाने माने मैक्स अस्पताल के एक जिंदा बच्चे को मरा हुआ घोषित करने के मामले में तूल पकड़ लिया है। वहीं, अस्पताल प्रशासन ने इस बाबत सफाई देते हुए जांच की बात कही है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, संभवतः कल यानी सोमवार को जांच पूरी होने की उम्मीद है। हम इसे सार्वजनिक भी करेंगे।

The investigation is expected to conclude by tomorrow, 4th Dec & findings are expected to be shared thereafter: Max Hospital authorities on two newborn twins declared dead at hospital after which one was found alive by family