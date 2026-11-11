'हसीना को मौत की सजा से बचाने के उपाय करें', ब्रिटिश सांसदों ने अपने विदेश मंत्री से की अपील

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के छह सांसदों ने ब्रिटिश विदेश मंत्री एड मिलिबैंड को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे एक समन्वित राजनयिक पहल करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यदि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका लौटती हैं, तो उन्हें मौत की सजा न मिले।

पिछले महीने ब्रिटेन के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस को भेजे पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के जिम शैनन और स्काटिश नेशनल पार्टी के सीमस लोगन शामिल हैं। इनके साथ स्कॉटिश संसद के तीन सदस्य मार्टिन डे, पॉल मैक्लेनन और एलन ब्राउन तथा यूरोपीय संसद के पूर्व सदस्य डॉ. चार्ल्स टैनक भी इस अपील में शामिल हैं।

विभिन्न दलों के इन राजनेताओं ने मांग की है कि सक्षम अधिकारियों से एक स्पष्ट लिखित आश्वासन लिया जाए कि शेख हसीना को मौत की सजा नहीं दी जाएगी, और इसे लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय भी किए जाएं।"