रेप केस में ब्रिटिश कॉमेडियन रसेल को 10 साल जेल की सजा, कोर्ट ने कहा- ब्रांड एक यौन शिकारी

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां मशहूर ब्रिटिश कॉमेडियन और पूर्व टीवी स्टार 51 वर्षीय रसेल ब्रांड को अदालत ने यौन अपराधों के मामलों में दोषी पाते हुए 10 साल से अधिक यानी 10.5 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है।

लंदन के साउथवार्क क्राउन कोर्ट में जज जोएल बेनाथान ने फैसला सुनाते हुए रसेल ब्रांड को एक शिकारी बताया है। साथ ही कहा कि उसने अपने पीड़ितों के प्रति अविश्वासनीय अहंकार और घृणा दिखाई है। बता दें कि पिछले हफ्ते ही अदालत ने उन्हें चार अलग-अलग महिलाओं के साथ 2004 से 2009 के बीच किए गए एक बलात्कार और तीन यौन हमलों के मामलों में दोषी करार दिया था। सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में रसेल ब्रांड के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा।