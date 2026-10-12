रूसी ड्रोन हमले में जहाज से बचाए 3 भारतीय रोमानिया से भारत रवाना, काला सागर में हुए थे हमले का शिकार

डिजिटल डेस्क, लंदन। काला सागर में सोमवार को हमले का शिकार हुए तुर्किए के स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज एमवी रोयाद ममादोव से बचाए गए तीन भारतीय नागरिक भारत के लिए रवाना हो गए हैं।

बुखारेस्ट स्थित भारतीय दूतावास ने कहा, 'तीन भारतीय नागरिक साहिल संधू, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह शनिवार को भारत के लिए रवाना हुए।' उसने कहा, 'उनकी वापसी के लिए दूतावास ने सभी जरूरी सहायता और सहयोग दिया। हम रोमानिया के अधिकारियों, कांस्तांटा काउंटी अस्पताल और रोमानियाई बचाव दल के बहुमूल्य सहयोग और सहायता के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।'