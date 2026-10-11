ओमान में 11 भारतीयों को ले जा रहे जहाज पर ड्रोन से हमला, 2 क्रू सदस्य लापता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि रविवार को ओमान के तट के पास 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहे एक जहाज पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 2 क्रू मेंबर लापता हैं।

एक्स पर मंत्री ने कहा, "11 अक्टूबर को सोहर एंकरेज पर 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला हुआ। हमारे 9 भारतीय क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 2 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं।"

मिडिल ईस्ट में बढ़ा भारतीयों पर खतरा उन्होंने आगे कहा, "स्थानीय कोस्ट गार्ड की ओर से खोज और बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। हम बचाव कार्यों में पूरी मदद करने और लापता लोगों को सुरक्षित खोजने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल बिठा रहे हैं।"

हाल ही में बढ़े तनाव के बीच मध्य पूर्व में भारतीयों को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हमले में 11 भारतीय घायल हो गए थे। एक दिन बाद, सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने घोषणा की कि उनमें से एक की मौत हो गई है।