ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज पर हमला: 11 भारतीय चालक दल के सदस्य घायल, विदेश मंत्रालय ने की निंदा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ है। पनामा के झंडे वाले जहाज MT On Peace पर हुए इस हमले में 11 भारतीय कृ सदस्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने घटना की जानकारी देते हुए हमले की कड़ी निंदा की है।

होर्मुज से गुजरते समय जहाज पर हमला विदेश मंत्रालय के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब MT On Peace स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा था। होर्मुज का समुद्री क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है।

यहां जहाजों की आवाजाही पर पहले भी सुरक्षा संबंधी चिंताएं सामने आती रही हैं। हमले में जहाज पर सवार 11 भारतीय चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। 11 भारतीय नागरिक हुए घायल विदेश मंत्रालय (MEA) के बयान के अनुसार, जहाज पर मौजूद कुल क्रू में 17 भारतीय नागरिक शामिल हैं। हमले में 12 क्रू सदस्य घायल हुए, जिनमें 11 भारतीय नागरिक हैं। मंत्रालय ने कहा, 'हम आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले कमर्शियल जहाज 'MT On Peace' पर हुए हमले की निंदा करते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय इस जहाज पर एक प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया था।'

मंत्रालय ने आगे कहा, 'ओमान के अधिकारियों की मदद से घायल क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और ओमान के खसाब में उनका इलाज चल रहा है। हम ओमान के अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।'

होर्मुज में लगातार हमलों पट जताई चिंता विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले भारत के लिए गहरी चिंता का विषय हैं और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए ऐसे हमलों को तुरंत रोकने की मांग दोहराई।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, 'इस क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों, नाविकों और आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से नेविगेशन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।'