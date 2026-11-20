डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने भारत के सात राज्यों में कार्यरत 10 हजार अस्थायी वन्यजीव रक्षकों के लिए पांच वर्षीय व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कार्यक्रम की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा में जुटे कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

यह कार्यक्रम प्रिंस विलियम की संरक्षण पहल यूनाइटेड फार वाइल्डलाइफ ने वैल्यूअर्थ कंजर्वेशन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट आफ इंडिया और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के साथ मिलकर शुरू किया है। एक वीडियो संदेश में प्रिंस विलियम ने कहा कि भारत के वन्यजीव रक्षक कठिन परिस्थितियों में दिन-रात काम करते हैं और इस दौरान उन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब पहली बार 10 हजार रक्षकों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने बाघों की संख्या बढ़ाने और एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण में वन्यजीव रक्षकों के योगदान की सराहना की।