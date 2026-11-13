यूके: नाबालिग से यौन शोषण के मामले में पाकिस्तानी मूल के 3 लोग दोषी, 2 फरार होकर पहुंचे पाकिस्तान

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन में 2008 से 2010 के बीच 13 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले में पाकिस्तानी मूल के तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है। शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने गुरुवार को 37 वर्षीय मुदस्सर हुसैन, 42 वर्षीय गजनफर हुसैन और 37 वर्षीय कामिर इफजल खान को दोषी करार दिया।

यह मामला ‘आपरेशन स्टोववुड’ के तहत सामने आया, जो दक्षिण यार्कशायर में 1997 से 2013 के बीच हुए बाल यौन शोषण की जांच से जुड़ा है। राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) के अनुसार, मुदस्सर को दुष्कर्म के 12 मामलों और कामिर को दुष्कर्म के दो मामलों तथा यौन शोषण के लिए मानव तस्करी के एक मामले में दोषी पाया गया।

वहीं, गजनफर को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुदस्सर और कामिर ने लड़की को शराब, नशीले पदार्थों और उपहारों के जरिए अपने जाल में फंसाया और उसका यौन शोषण किया। गजनफर ने भी उसका फायदा उठाया।