मेहुल चोकसी को झटका या मजबूरी? लंदन कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ हनीट्रैप का मुकदमा लिया वापस

डिजिटल डेस्क, लंदन। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने लंदन हाई कोर्ट में भारत सरकार और यूके में रहने वाली हंगेरियन महिला बारबरा जाराबिक के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है।

मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया था कि 23 मई, 2021 को एंटीगुआ में हनीट्रैप की साजिश के तहत उनका अपहरण किया गया था और हर्जाने के तौर पर करोड़ों पाउंड का दावा किया था।

मेहुल चोकसी ने हनीट्रैप के केस लिया वापस

मेहुल चोकसी ने भारत सरकार पर हनीट्रैप की साजिश के तहत उसका अपहरण करने का आरोप लगाया था। इस मामले में एडवर्ड फिट्जगेराल्ड KC उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

मेहुल चोकसी ने लंदन हाई कोर्ट में आरोप लगाया था कि भारतीय सरकार ने पांच लोगों के साथ मिलकर उन्हें एंटीगुआ से डोमिनिका होते हुए भारत लाने के लिए गैर-कानूनी तरीके से अपहरण किया, प्रताड़ित किया और बिना कानूनी प्रक्रिया के भारत भेजा।

चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के 1.3 अरब पाउंड के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। चोकसी एंटवर्प की जेल में हैं, जहां वह भारत प्रत्यर्पण के बेल्जियम की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील कर रहा है। इस मामले में जस्टिस मैन्सफील्ड ने कहा था, 'इस अर्जी के लिए जिन सबूतों पर भरोसा किया गया है, उनमें से ज्यादातर सुनी-सुनाई बातें हैं। दावा करने वाले के अपहरण और मारपीट के बारे में खुद दावा करने वाले के अलावा कोई गवाह नहीं है।'

चोकसी का क्या था आरोप? चोकसी ने दावा किया था कि ये पांचों यूके में रह रहे थे, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश रची गई थी। उसका दावा है कि वे सभी किडनैपिंग करने के लिए एक साथ एंटीगुआ गए थे, जहां आरोप है कि जराबिक ने चोकसी को एक अपार्टमेंट में बुलाया।

चोकसी ने दावा किया कि फिर उसे जबरदस्ती डोमिनिका ले जाने वाली नाव पर बिठा दिया। चोकसी का कहना है कि वहां उसे धमकाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। चोकसी का आरोप है कि यह किडनैपिंग भारतीय सरकार ने करवाई थी।