फ्रांस की सड़कों पर क्यों उतरे छात्र, अब तक 400 से ज्यादा हिरासत में... क्या हैं मांगें

डिजिटल डेस्क, पेरिस। फ्रांस में छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। शिक्षकों की कमी को लेकर पूरे देश में गुस्सा फैल गया है। सरकारी कर्मचारियों ने काम करना छोड़ दिया है, वहीं हाई स्कूल के छात्रों ने सैकड़ों स्कूलों को ब्लॉक कर दिया है।

प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन 2027 के बजट का ड्राफ्ट पेश करने से दो दिन पहले शुरू हुआ है। स्कूलों का बजट कम करने से छात्रों का फूटा गुस्सा सरकार की तरफ से स्कूल के बजट में कटौती की गई। इस बजट में 54 अरब यूरो की बचत की योजना शामिल है। वहीं क्लासरूम में ज्यादा भीड़ और शिक्षकों की कमी को लेकर पूरे देश में गुस्सा फैल गया है।