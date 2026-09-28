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फ्रांस के तट पर प्रवासियों की नाव डूबी, बच्चे और दो महिलाओं की मौत

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Published: Mon, 28 Sep 2026 03:46 PM (IST)

इंग्लिश चैनल पार करते समय फ्रांस के तट पर प्रवासियों की एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक बच्चे और दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई।

HighLights

  1. इंग्लिश चैनल में प्रवासियों की नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई।

  2. हादसे में एक बच्चे और दो महिलाओं की मौत हुई।

  3. क्षमता से अधिक 105 लोग नाव में सवार थे।

डिजिटल डेस्क, पेरिस। फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की नाव समुद्र में हादसे का शिकार हो गई। फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को इंग्लिश चैनल पार करने के दौरान एक बच्चे और दो महिलाओं समेत तीन प्रवासियों की मौत हो गई।

फ्रांस की समुद्री पुलिस ने बताया कि उन्हें एक इनफ्लेटेबल डिंगी यानी हवा से भरी नाव से संकटकालीन मदद का संदेश मिला था। उस छोटी सी नाव में करीब 105 लोग सवार थे।

समुद्र शांत होने के बावजूद क्षमता से अधिक लोग सवार होने की वजह से नाव अचानक अनियंत्रित होकर मुश्किल में फंस गई।

क्या था हादसे का संयोग?

यह दुखद घटना ऐसे समय में सामने आई है जब पोप लियो यूरोपीय शांति और एकता के विषय पर अपना विशेष भाषण देने वाले थे।

यह हादसा यूरोप में सुरक्षित पनाह की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक समुद्री सफर तय करने वाले प्रवासियों के गंभीर संकट को एक बार फिर उजागर करता है।

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