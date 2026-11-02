पोकेमॉन कार्ड्स से कमाए करोड़ों रुपये, सालों तक जमा किए और कर दी नीलामी; एक झटके में बन गया करोड़पति

डिजिटल डेस्क, लंदन। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने 15 साल तक अपने घर के एक कमरे में सुरक्षित रखे गए दुर्लभ पोकेमोन कार्डों के 41 सेट 2 मिलियन डॉलर से ज्यादा में बेचे हैं।

'पीपल' की रिपोर्ट के अनुसार, रिटायर हो चुके एक डेकोरेटर ने अपने कलेक्शन की कीमत तब चेक करने का फैसला किया, जब उन्होंने एक ऐसे जोड़े के बार में पढ़ा, जिन्होंने तीन दुर्लभ पोकेमोन कार्ड बेचकर अपनी पूरी शादी का खर्च निकाल लिया था।

नहीं पता थी असली कीमत उस व्यक्ति ने अपने कलेक्शन की कीमत जानने के लिए ईवबैंक्स ऑक्शन्स से संपर्क किया। नीलामी घर में ट्रेडिंग कार्ड विभाग के प्रमुख जेम्स स्पूनर ने बताया कि उनकी टीम यह देखकर हैरान रह गई कि कार्ड बहुत अच्छी स्थिति में थे और उस व्यक्ति को उनकी असली कीमत का पता ही नहीं था।

स्पूनर ने बताया कि टीम को तब और भी हैरानी हुई जब पता चला कि उस व्यक्ति के पास कुल 42 सेट थे। नीलामी घर ने 41 सेट बेच दिए, जबकि उस व्यक्ति ने एक सेट अपने पास रखने का फैसला किया।

2 मिलियन डॉलर से ज्यादा में बिके सेट व्यक्ति का यह कलेक्शन कई कलेक्टर्स, यूट्यूबर्स और अन्य बोली लगाने वालों को 2 मिलियन डॉलर से ज्यादा में बेचा गया। 'पोकेमोन: अ डिकेड ऑफ मास्टर्स (1999-2009)' नाम के इस कलेक्शन में कई दुर्लभ कार्ड और पूरे सेट शामिल थे।

इसमें सबसे खास चीजों में से एक लीजेंडरी कलेक्शन कम्प्लीट मास्टर सेट था, जिसमें सभी 110 कार्ड, 110 रिवर्स होलो फायरवर्क कार्ड और चार बॉक्स टॉपर्स शामिल थे। कलेक्शन से प्रभावित हुए कलेक्टर्स नीलामी घर के पार्टनर एंड्रयू ईवबैंक ने बताया कि कलेक्टर्स इस कलेक्शन से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि यह बहुत बड़ा, एकदम नया और पूरा था। इसमें लगभग वे सभी कार्ड मौजूद थे, जिनकी कोई भी कलेक्टर उम्मीद कर सकता है।

उस व्यक्ति ने 1999 में इंग्लैंड आने के बाद पोकेमोन कार्ड इकट्ठा करना शुरू किया था। वह अपने बेटे के शौक में दिलचस्पी लेना चाहते थे, क्योंकि उनके बेटे ने स्कूल में कार्ड इकट्ठा करना और उन्हें आपस में बदलना शुरू कर दिया था।

समय के साथ उन्होंने 42 सेट खरीदे और उन्हें पोकेमोन बाइंडर्स में संभाल कर रखा। इसी वजह से 15 साल तक रखे रहने के बावजूद, ये कार्ड एकदम नई जैसी बेहतरीन स्थिति में रहे। बेटे को नहीं दी इजाजत व्यक्ति ने बताया कि उनके बेटे के पास अपने खुद के कार्ड थे, लेकिन उसे कभी भी इस कलेक्शन को छूने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें तब तक अंदाजा नहीं था कि ये कार्ड कितने कीमती हैं, जब तक कि नीलामी घर की टीम ने उन्हें इनकी असली कीमत के बारे में नहीं बताया।