बर्मिंघम एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, रनवे पर फिसला Jet2 बोइंग विमान; वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के बर्मिंघम एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा विमान हादसा होते-होते टल गया। इटली के वेनिस से आ रहा जेट 2 एयरलाइंस का एक एक बोइंग 737-800 विमान रनवे पर उतरते समय तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते असंतुलित होकर घास की तरफ फिसल गया।

हालांकि पायलट की सूझबूझ से विमान तुरंत वापस रनवे पर आ गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन विमान के अंसुतलित होने के का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हवा के तेज झोंके से बिगड़ा विमान का संतुलन BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना LS1310 के साथ हुई, जो वेनिस के मार्को पोलो एयरपोर्ट से बर्मिंघम पहुंची थी। वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि टचडाउन के बाद ट्विन-जेट विमान अचानक बाईं तरफ मुड़ गया। संतुलन बिगड़ने के कारण विमान का एक पहिया रनवे छोड़कर किनारे मौजूद घास वाले हिस्से पर चला गया। हालांकि कुछ ही सेकेंड के अंदर विमान के संतुलन को वापस साध लिया गया और वह टैरमैक पर लौट आया। विमान को सुरक्षित रूप से टैक्सी कर स्टैंड तक लाया गया, जहां से सभी यात्रियों को बिना किसी चोट के सकुशल बाहर निकाला गया।

बोएलो तूफान का दिखा असर जेट2 एयरलाइंस के प्रवक्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, 'वेनिस से बर्मिंघम आ रही फ्लाइट LS1310 लैंडिंग के बाद 'बोएलो' (Boelo) तूफान के कारण बने गंभीर मौसमी हालात के चलते कुछ पलों के लिए रनवे से बाहर चली गई थी। विमान तुरंत रनवे पर लौट आया और सामान्य रूप से स्टैंड तक पहुंचा। हम पुष्टि करते हैं कि सभी यात्री सुरक्षित हैं।'