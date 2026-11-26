डिजिटल डेस्क, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक भारतीय पीएचडी छात्रा को शहर में खरीदारी के दौरान नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में मौजूद नस्लवाद पर भी अपने विचार रखे हैं, जिससे ऑनलाइन चर्चा छिड़ गई है।

इंस्टाग्राम पोस्ट में कामाक्षी नामक छात्रा ने बताया कि उनकी एक पुरानी पोस्ट पर किसी ने नस्ली टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें लोगों से बहुत समर्थन मिला। इसी समर्थन को देखते हुए उन्होंने ऑक्सफोर्डर्ड में अश्वेत या गैर-श्वेत लोगों को होने वाली परेशानियों के बारे में खुलकर बात करने का फैसला किया।