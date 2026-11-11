ब्रिटेन: हाउस ऑफ लार्ड्स के दीवाली कार्यक्रम में पहली बार किया गया हनुमान चालीसा का पाठ

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लार्ड्स में नौ नवंबर को लेबर एशियंस सोसाइटी द्वारा आयोजित दीवाली समारोह के दौरान पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद, सामुदायिक नेता और ब्रिटिश एशियन समुदाय के सदस्य शामिल हुए।

यह समारोह पैलेस आफ वेस्टमिंस्टर के चोलमोंडली रूम एंड टेरेस में आयोजित किया गया था। इसका नेतृत्व हियर एंड नाउ 365 के संस्थापक मनीष तिवारी ने किया। कार्यक्रम की मेजबानी लेबर एशियंस सोसाइटी के संरक्षक, ब्लूम्सबरी के लॉर्ड उदय नागराजू ने की। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ तबला और हारमोनियम की संगत भी थी, जो ब्रिटिश संसद में दीवाली समारोह का एक खास पल बन गया।

रिमेंब्रेंस संडे के ठीक एक दिन बाद आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत एक मिनट के मौन के साथ हुई। मनीष तिवारी के नेतृत्व में रखे गए इस मौन के जरिए उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने संघर्षों के दौरान अपनी सेवाएं दीं और अपनी जान गंवा दी। इस श्रद्धांजलि में भारतीय उपमहाद्वीप के उन सैनिकों को भी याद किया गया, जिन्होंने दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी।

वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, मनीष तिवारी ने दीवाली के एकता संदेश और विभिन्न समुदायों व धर्मों के बीच इसके महत्व पर प्रकाश डाला। यहां पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ होना एक ऐसा पल है जिसे हमारा समुदाय लंबे समय तक याद रखेगा।"