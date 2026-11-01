पाकिस्तान में हिंदुओं के उत्पीड़न पर ब्रिटिश सांसद ने जताई चिंता, कहा- अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए

आईएएनएस, लंदन। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पाकिस्तान में हिंदुओं के उत्पीड़न पर गंभीर चिंता जताई है।

उन्होंने ब्रिटिश सरकार से यह बताने को कहा कि दक्षिण एशियाई देश में उत्पीड़न का सामना कर रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उन्होंने बताया कि ब्रिटिश हिंदुओं के लिए बने 'सर्वदलीय संसदीय समूह' को 'इनसाइट यूके' नामक एक एडवोकेसी ग्रुप से एक रिपोर्ट मिली है। इसमें पाकिस्तान में हिंदुओं की भयावह स्थिति का विवरण दिया गया है, जिसे पढ़ना भयावह है।

उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान में रह रहे हिंदू गंभीर संकट में हैं। मैं सदन के नेता से अनुरोध करता हूं कि वे विदेश सचिव या विदेश मंत्रालय के किसी मंत्री को सदन में बुलाएं, ताकि वे बताएं कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। यह सुरक्षा सिर्फ इस देश में ही नहीं, बल्कि उन देशों में भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जहां इन समुदायों का उत्पीड़न हो रहा है।