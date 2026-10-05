लंदन से अमेरिका जा रही फ्लाइट BA295 में इमरजेंसी, अचानक 9 हजार फीट नीचे आया विमान

डिजिटल डेस्क, लंदन। बिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA295 ने सोमवार को आयरलैंड के आसमान के ऊपर उड़ान भरते समय इमरजेंसी घोषित कर दी, क्योंकि विमान अपनी सामान्य ऊंचाई से तेजी से नीचे आने लगा।

बोइंग 777 लंदन हीथ्रो से शिकागो ओ'हेयर जा रहा था, तभी आयरलैंड के ऊपर से गुजरते हुए यह लगभग 37,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आकर करीब 9,000 फीट की पर आ गया। फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा से विमान की ऊंचाई में आए इस बदलाव का पता चला। इसके बाद पायलट ने 7700 आपात कोड जारी किया।

#BA295 from London to Chicago squawking 7700 and descended down to 9000 feet above Ireland. https://t.co/KTkShOpJUh https://t.co/McVLR7XzEA — Flightradar24 (@flightradar24) October 5, 2026 क्या है स्क्वॉक 7700 का मतलब? स्क्वॉक चार अंकों का एक कोड होता है जिसे हवाई जहाज का ट्रांसपोंडर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता है। कोड 7700 का इस्तेमाल आम इमरजेंसी का संकेत देने के लिए किया जाता है। यह किसी खास समस्या के बारे में नहीं बताता। यह बस कंट्रोलर्स को बताता है कि क्रू को मदद और साफ रास्ते की जरूरत है। यह घटना फ्लाईदुबई की उस घटना के कुछ दिनों बाद हुई है जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा था। तेल अवीव जा रही फ्लाइट FZ1073 ने इमरजेंसी स्क्वॉक कोड भेजने के बाद 30 सितंबर को अपना रास्ता बदलकर तबुक की ओर मोड़ लिया था। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि यह दो मिनट से भी कम समय में 17,400 फीट नीचे आ गई थी।

आरोप है कि को-पायलट ने क्रैश एक्स से कैप्टन पर हमला किया और हवाई जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की। हमलावर, जो ओमान का नागरिक था, को यात्रियों ने काबू में कर लिया, जब कैप्टन स्मित मच्छर ने कॉकपिट का दरवाजा खोला।