बिलाल काजी ने 14 साल उम्र बताकर फंसाईं 70 नाबालिग, UK कोर्ट ने सुनाई 30 साल की सजा

डिजिटल डेस्क, लंदन। यूके में रहने वाले भारतीय नागरिक बिलाल काजी को नाबालिग लड़कियों को फंसाने और उन्हें बहला-फुसलाकर अपनी अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजने के लिए मजबूर करने के जुर्म में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

बिलाल काजी कौन है? स्काई न्यूज के अनुसार, मूल रूप से मुंबई का रहने वाला काजी पहले चेस्टर में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था, जिसके बाद वह बर्मिंघम यूनिवर्सिटी चला गया, जहां उनके केमिस्ट्री की पढ़ाई की। काजी ने पूरे यूके में 70 से ज्यादा लड़कियों को ऑनलाइन अपने जाल में फंसाया और उनका शोषण किया। पुलिस के मुताबिक, 27 का वह व्यक्ति रीस ने एक ब्रिटिश लड़के का रूप धरकर लड़कियों से बातें करता था।

लड़कियों को बहला-फुसलाकर मांगता था अंतरंग तस्वीरें अगस्त 2021 से अगस्त 2025 के बीच, उसने स्नैपचैट, रोब्लॉक्स, विंक और विज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अनजान नाबालिग की तस्वीरों का इस्तेमाल करके लड़कियों से दोस्ती की। काजी ने 10 से 17 साल की लड़कियों के साथ झूठे रोमांटिक रिश्ते बनाए। एक बार जब लड़कियां उस पर भरोसा करने लगीं, तो उसने उन्हें बहला-फुसलाकर अपनी अंतरंग तस्वीरें और वीडियो भेजने के लिए मजबूर किया।

जब पीड़ित लड़कियां असहज महसूस करने लगीं या उन्होंने तस्वीरें भेजने से मना कर दिया, तो काजी उनके साथ बुरा बर्ताव करने लगा। उसने उनकी निजी तस्वीरें दोस्तों और परिवार वालों को लीक करने की धमकी दी। कुछ मामलों में, उसने उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए और आपत्तिजनक सामग्री सीधे उनके दोस्तों और जानने वालों को भेज दी।

कैसे हुआ मामले का खुलासा? यह मामला तब सामने आया जब नवंबर 2021 में एक पीड़िता ने डर्बीशायर पुलिस को अपने साथ हुए शोषण के बारे में बताया। पीड़िता ने बताया कि उसका स्नैपचैट अकाउंट हैक कर लिया गया था और जो कंटेंट उसने काजी के साथ शेयर किया था, वह उसके दोस्तों को भेज दिया गया।