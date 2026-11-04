'सुपरमार्केट फ्रिज पर हमला बस एक शुरुआत', ब्रिटेन के साइबर सुरक्षा प्रमुख ने जताई चिंता

रॉयटर, लंदन। ब्रिटेन के साइबर सुरक्षा प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि पूरे यूरोप में सुपरमार्केट के फ्रिज पर हुआ साइबर हमला इस बात का शुरुआती संकेत है कि आने वाले समय में ऐसी रुकावटें और भी देखने को मिल सकती है। वह भी बार-बार, क्योंकि पुरानी तकनीक हैकर्स का मुकाबला करने में नाकाम साबित हो रही है।

स्वीडन से लेकर बेल्जियम और फ्रांस तक के सुपरमार्केट में सोमवार को फ्रिज और फ्रीजर हैकिंग का शिकार हो गए। इससे उनके आईटी सिस्टम की कमियां सामने आ गईं, जिसके चलते स्टोर मालिकों को भारी मात्रा में खाने-पीने का सामान फेंकना पड़ा। ब्रिटेन के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के प्रमुख रिचर्ड हार्न ने कहा कि यह घटना तो बस शुरुआत भर है।