'सरकारी दबाव में बंद किया ऑफिस', रूस के समाचार पत्र नोवाया गजेटा का दावा
रूस के सबसे चर्चित स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाया गजेटा ने सरकारी अधिकारियों के लगातार दबाव के कारण मॉस्को में अपना कार्यालय बंद कर दिया है।
डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूस के सबसे चर्चित स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाया गजेटा ने सरकारी अधिकारियों के लगातार दबाव का हवाला देते हुए सोमवार को मॉस्को में अपना कार्यालय बंद कर दिया।
यह रूस में क्रेमलिन की आलोचना करने वाला आखिरी प्रमुख स्वतंत्र मीडिया संस्थान था। फरवरी 2022 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सेना भेजने के बाद, अन्य मीडिया संस्थान या तो बंद हो गए या उन्होंने अपना कामकाज विदेश में स्थानांतरित कर लिया।
'कामकाज रोकने के लिए किया गया मजबूर'
30 अक्टूबर को जारी बयान में, समाचार पत्र ने कहा कि रूसी अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों ने हमारी संपादकीय टीम को कामकाज रोकने के लिए मजबूर कर दिया है।
'देश में मानवाधिकार खत्म'
समाचार पत्र ने कहा, "इस देश में मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं को खत्म कर दिया गया है, और अब इनका बचाव करना एक अपराध माना जाता है। चुनाव और चुनी हुई शासन प्रणालियों को व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है, नागरिक समाज की संस्थाओं को मिटा दिया गया है, और अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा मानवीय गरिमा को कुचल दिया गया है।"