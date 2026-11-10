'सरकारी दबाव में बंद किया ऑफिस', रूस के समाचार पत्र नोवाया गजेटा का दावा

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूस के सबसे चर्चित स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाया गजेटा ने सरकारी अधिकारियों के लगातार दबाव का हवाला देते हुए सोमवार को मॉस्को में अपना कार्यालय बंद कर दिया।

यह रूस में क्रेमलिन की आलोचना करने वाला आखिरी प्रमुख स्वतंत्र मीडिया संस्थान था। फरवरी 2022 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सेना भेजने के बाद, अन्य मीडिया संस्थान या तो बंद हो गए या उन्होंने अपना कामकाज विदेश में स्थानांतरित कर लिया।