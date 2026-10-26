रूस में यूक्रेन का भीषण हमला, दो लोगों की मौत और 17 घायल; ट्रेन सेवा पर असर

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूस के वोरोनिश इलाके में ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हो गई और एक बच्चे समेत 17 लोग घायल हो गए। वोरोनिश के गवर्नर अलेक्जेंडर गुसेव ने इस हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने क्षेत्र में 113 ड्रोन मार गिराए हैं।

औद्योगिक परिसरों में लगी आग गवर्नर अलेक्जेंडर गुसेव ने मैसेजिंग ऐप पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि रात भर चले हमलों के दौरान रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय रहा। इलाके में 113 से अधिक ड्रोनों को नष्ट किया गया है। ड्रोन का मलबा गिरने और हमलों के कारण कई औद्योगिक क्षेत्रों में भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल और आपातकालीन टीमें जुटी हुई हैं।