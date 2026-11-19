एपी, कीव। यूक्रेन ने बुधवार को रूस की दो आयल रिफायनरी पर हमले कर उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जबकि रूस ने यूक्रेन की सरकारी तेल और गैस कंपनी नेफ्टोगाज के पोल्टावा स्थित ठिकाने पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया है।

इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने स्वदेशी हथियारों और तकनीक के विकास पर प्रसन्नता जताते हुए यूक्रेन को विश्व में तीसरे नंबर का और यूरोप में पहले नंबर का देश करार दिया। उन्होंने कहा, इसी के चलते सोमवार को रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर हमला सफल रहा। दोनों देशों के एक-दूसरे पर ये हमले तब हो रहे हैं जब लगभग पांच वर्ष से चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका दोनों के बीच फिर बात कराने की कोशिश में लगा हुआ है।

यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया है कि रूस की इल्स्की रिफायनरी के ईंधन टैंकों और एफिप्स्की रिफायनरी की शोधन इकाई पर हमले हुए हैं। इससे उनमें आग लग गई है। ये दोनों रिफायनरी क्रैस्नोडर क्षेत्र में हैं। ये दोनों रिफायनरी प्रतिवर्ष 950 करोड़ बैरल कच्चे तेल का शोधन करती थीं। यूक्रेन में तेजी से हो रहे हथियारों के विकास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।