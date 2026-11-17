डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूस के दक्षिण-पश्चिमी साइबेरिया स्थित केमेरोवो क्षेत्र में एक बड़ा विमान हादसा हो गया। यहां एक सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 17 लोगों की मौत हो गई।

रूसी मीडिया आउटलेट इजवेस्तिया ने इस हादसे की पुष्टि की है।

यागुनोवो गांव के पास हुआ हादसा

स्थानीय गवर्नर इल्या सेरेड्युक ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म मैक्स पर अपने आधिकारिक चैनल के माध्यम से इस हादसे की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह सैन्य विमान केमेरोवो क्षेत्र के यागुनोवो गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि, गवर्नर की ओर से इस संबंध में अभी तक विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।