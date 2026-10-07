यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर रूस ने दागी 70 से अधिक मिसाइलें, 11 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसकी सेनाओं ने कीव और यूक्रेन के कई अन्य इलाकों में सैन्य-औद्योगिक ठिकानों पर सटीक निशाना साधने वाले हथियारों और ड्रोन का इस्तेमाल करके जबरदस्त हमला किया।

मंत्रालय ने बताया कि इन हमलों में जमीन, समुद्र और हवा से छोड़े जाने वाले हथियारों के साथ-साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। मंत्रालय के अनुसार, हमलों में कीव में फायर पॉइंट द्वारा संचालित ठिकाने भी शामिल थे, जहां कथित तौर पर फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलें और मध्यम व लंबी दूरी के ड्रोन बनाए और रखे जाते हैं।

कौन से इलाकों में किए हमले? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि कीव, चेर्निहाइव, किरोवोहराद, निप्रॉपेट्रोव्स्क, पोल्टावा और खार्किव इलाकों में भी सैन्य-औद्योगिक ठिकानों पर हमले किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर लगभग 70 मिसाइलें और ड्रोन दागे गए।