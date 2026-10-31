रूस में नाबालिग का हाई-वोस्टेज ड्रामा, चार खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारकर हुआ मौके से फरार

डिजिटल डेस्क, रोस्तोव। रूस के रोस्तोव से एक किशोर की लापरवाही का वीडियो सामने आया है। जिसने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में टक्कर मार दी।

खबरों के मुताबिक, एक नाबालिग लड़का कार चलाते हुए अपना कंट्रोल खो बैठा और एक के बाद एक चार खड़ी गाड़ियों में टक्कर मार दी। चारों गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसी का बम्पर टूट गया तो कोई साइड के पूरी तरह पिचक गई।