'युद्ध शुरू हुआ तो...', ट्रंप के दामाद से मुलाकात से पहले पुतिन की यूरोप को चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि रूस यूरोप से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप खुद टकराव शुरू करता है तो मॉस्को इसके लिए पूरी तरह तैयार है। वह मॉस्को में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद जारेड कुशनर से मुलाकात से पहले बोल रहे थे।

यह बैठक अमेरिका की उस नई कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत लगभग चार साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया प्रस्तावित शांति समझौता तैयार किया जा रहा है। विटकॉफ एक संशोधित प्रस्ताव लेकर आए, क्योंकि पिछले ड्राफ्ट पर यूरोपीय देशों और यूक्रेन ने कड़ा विरोध जताया था,खासकर उन शर्तों पर जिनमें रूस को क्षेत्र सौंपने और कीव की सैन्य क्षमताओं पर सीमाएं लगाने की बात थी।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि वार्ता जितनी देर जरूरत होगी उतनी चलेगी और इसमें सिर्फ विटकॉफ, कुशनर और एक अमेरिकी दुभाषिया शामिल रहेंगे। पुतिन ने दोहराया कि यूरोपीय देश शांति वार्ता में अड़ंगा डाल रहे हैं। उनके मुताबिक, यूरोप ऐसे मांगें जोड़ रहा है जो रूस के लिए बिल्कुल अस्वीकार्य हैं और उनके पास शांति का एजेंडा नहीं है, वे युद्ध के पक्ष में हैं।

पुतिन ने दावा किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर पोकरोव्स्क पर नियंत्रण कर लिया है और विदेशी पत्रकारों को वहां जाने का निमंत्रण भी दिया। हालांकि यूक्रेन ने इस दावे को “प्रचार का खेल” बताया और कहा कि शहर में लड़ाई अभी भी जारी है।

इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की आयरलैंड पहुंचे, जहां उन्होंने यूरोपीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अमेरिका “किसी न किसी तरीके से युद्ध खत्म करने के लिए गंभीर कदम” उठा रहा है, लेकिन किसी भी समझौते में सम्मानजनक शांति सुनिश्चित होनी चाहिए, न कि सिर्फ अस्थायी विराम।