जेल में बदतर हालत में हैं इमरान खान... पूर्व पाक पीएम की बहन का मुनीर पर निशाना; मुलाकात के बाद खोले कई राज

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:50 PM (IST)

    पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं, पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनकी बहन उज्मा खानम ने जेल में मुलाकात के बाद दावा किय ...और पढ़ें

    पूर्व पाक पीएम की बहन का मुनीर पर निशाना मुलाकात के बाद खोले कई राज (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, यह दावा उनकी बहन डॉ. उज्मा खानम ने मंगलवार को अडियाला जेल (रावलपिंडी) में 20 मिनट की मुलाकात के बाद किया। हाल के हफ्तों में उनकी तबीयत और सुरक्षा को लेकर चल रही अफवाहों के बीच यह बयान सामने आया है।

    मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉ. उज्मा खानम ने कहा, "अलहमदुलिल्लाह, वह ठीक हैं… लेकिन बहुत गुस्से में थे कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्हें पूरे दिन सेल में बंद रखा जाता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही बाहर आने दिया जाता है और किसी से बात करने नहीं दिया जाता।"

    मुनीर को ठहराया जिम्मेदार

    उन्होंने बताया कि इमरान खान ने अपनी इस स्थिति के लिए जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेदार बताया है, जो अब सेना पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने संविधान में बदलाव कर खुद, बाकी सेना प्रमुखों और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को आजीवन सुरक्षा दी है।

    पिछले कुछ हफ्तों से परिवार को मुलाकात की अनुमति नहीं मिल रही थी, जिससे अफवाहें तेज हो गई थीं। इस बीच इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इमरान खान समर्थकों ने प्रदर्शन किए, जिसके बाद प्रशासन ने बड़े जमावड़ों पर रोक लगा दीफिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन जारी रहे।

    सुरक्षा और स्वास्थ्य पर गहरी चिंता

    पिछले महीने इमरान खान की तीन बहनोंनौरीन नियाजी, अलीमा खान और उज्मा खानने आरोप लगाया था कि जब वे भाई से मिलने की अनुमति मांग रही थीं, तो उनके साथ बदसलूकी की गई।

    इमरान खान के बेटों ने भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन कुछ अपरिवर्तनीय छिपा रहा है। उनके बेटे कासिम खान ने रॉयटर्स को बताया कि अदालत द्वारा साप्ताहिक मुलाकात का आदेश होने के बाद भी परिवार का कोई सीधा संपर्क नहीं हो सका। परिवार ने यह भी कहा कि इमरान खान के निजी डॉक्टर को बार-बार जेल में मिलने से रोका गया है।

    25 दिनों की बिना मुलाकात की अवधि ने बढ़ाया शक

    आज की मुलाकात से पहले, परिवार और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के किसी नेता को 25 दिनों से इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया था। इसी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाहें फैल गई थीं और यह कहा जा रहा था कि सरकार इससे होने वाले बड़े जनविरोध से डर रही है और सच छिपा रही है।

    PTI के सीनेटर खुर्रम जेशान ने रविवार को दावा किया कि इमरान खान को अलग-थलग रखकर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वह देश छोड़ दें। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी लोकप्रियता से डरी हुई है, इसलिए किसी तरह की फोटो या वीडियो जारी नहीं की जा रही।

    पाक-अफगान तनाव के बीच अफवाहों को हवा

    72 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनकी मौत की पहली अफवाहें अफगानिस्तान से चल रहे सोशल मीडिया अकाउंट्स से फैली थीं। यह वही समय है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा विवाद को लेकर सैन्य तनाव में उलझे हुए हैं।

