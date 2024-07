'भारत और मॉस्को का रुख एक समान', रूसी सेना में धोखे से भर्ती किए गए भारतीयों पर आया ये जवाब

उन्होंने कहा कि उन एजेंटों की जांच जारी है, जो भारतीय नागरिकों की भर्ती में शामिल थे। रूसी सेना से छुट्टी मांगने वाले भारतीय नागरिकों की स्थिति पर दूत ने कहा, 'हमने भारतीय पक्ष के साथ बातचीत शुरू की है और भारतीय सरकार के साथ समन्वय बनाए रखा है। हम इस समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

#CORRECTION | On Indian nationals seeking discharge from Russian Army after they were misled into service, Roman Babushkin, Charge D'Affaires, Russian Embassy in India says, "We are on the same page as India on this problem. It is our* common problem...We have information that…