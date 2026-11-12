रूस में भालू के हमलों से हाहाकार, अब तक 35 लोगों की मौत

रॉयटर, मास्को। रूस में भालू के हमलों की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ है, जिसके चलते वसंत ऋतु की शुरुआत से अब तक देश भर में 35 लोगों की जान जा चुकी है।

सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए के अनुसार, हाल के हफ्तों में इन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, जो अक्टूबर की शुरुआत में 22 था और अब बढ़कर 35 हो गया है। हाल ही में इसका शिकार कामचटका स्थित एक हालिडे कैंप का सुरक्षा गार्ड बना है।