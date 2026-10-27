व्यापार पूरी तरह बंद, फिर भी भारतीय सामान कैसे आयात कर रहा पाकिस्तान? रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पूरी तरह बंद है। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पता चला है कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में पाकिस्तान द्वारा भारत के लिए जाने वाले आयात में 69 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पूरी तरह बंद है, तो फिर पाकिस्तान भारतीय सामान कैसे आयात कर रहा है? आयात में 69 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के आकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में पाकिस्तान द्वारा भारत से किए जाने वाले आयात में 69 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं, जिसका असर व्यापार पर भी पड़ता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं हो रहा है। फिर भी पाकिस्तान भारतीय सामान को भारी मात्रा में आयात कर रहे है। इसके लिए वो किसी तीसरे देश का सहारा लेता है। जिनमें दुबई, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं।