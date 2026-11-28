डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने शनिवार को देश के पहले अंतरिक्ष यात्री जीशान अली से बात की, जो चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन गए हैं।

अली बुधवार को कक्षा में पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी बने। वह शेनझोउ-24 मिशन के तहत चीन के अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्री भी हैं।

यात्रा को बताया असाधारण उपलब्धि

प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख ने इस्लामाबाद में स्पेस एंड अपर एटमास्फियर रिसर्च कमीशन के मुख्यालय से फोन पर उनसे बात की। इस दौरान उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार तथा चीन के राजदूत जियांग जैदोंग भी मौजूद थे। शरीफ ने कहा कि अली की इस उपलब्धि ने युवा पाकिस्तानियों के बीच आगे बढ़ने की भावना को फिर से जगा दिया है। सेना प्रमुख मुनीर ने उनकी इस यात्रा को एक असाधारण उपलब्धि बताया।

पाकिस्तान वायुसेना में विंग कमांडर हैं जीशान बता दें कि जीशान पाकिस्तान वायुसेना (PAF) में 40 वर्षीय विंग कमांडर और अनुभवी फाइटर पायलट रहे हैं। 25 नवंबर 2026 को चीन के जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उन्होंने चीनी अंतरिक्ष यात्रियों (तांग होंगबो और वू यी) के साथ उड़ान भरी। वे तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर 'पेलोड विशेषज्ञ' के रूप में लगभग एक सप्ताह तक वैज्ञानिक और माइक्रोग्रैविटी प्रयोग करेंगे।