पाकिस्तान के पेशावर में भरभराकर गिरी स्कूल की छत, 17 छात्रों और एक शिक्षक की मौत

डिजिटल डेस्क, पेशावर। पाकिस्तान के पेशावर शहर में एक स्कूल की छत गिरने से कम से कम 17 छात्र और एक शिक्षक की मौत हो गई। यह जानकारी गुरुवार को एक स्थानीय अस्पताल के प्रवक्ता ने दी।

लेडी रीडिंग अस्पताल (LRH) प्रशासन ने बताया कि अस्पताल में 17 शव लाए गए थे। प्रशासन ने बताया कि 20 घायल बच्चों को भी अस्पताल लाया गया। एलआरएच प्रशासन ने बताया कि घटना के बाद एक महिला शिक्षिका का शव भी अस्पताल लाया गया।