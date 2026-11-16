'जबरन इस्लाम कबूल करवाया', अगवा हिंदू लड़की मुक्त न कराने पर बलूचिस्तान विधानसभा में प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, क्वेटा। बलूचिस्तान विधानसभा के अल्पसंख्यक सदस्यों अशोक कुमार और संजय कुमार ने अधिकारियों की ओर से प्रांत के सिबी से अगवा की गई हिंदू लड़की बिंदिया कुमारी का पता लगाने में नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन किया।

स्थानीय मीडिया के अनुसार दोनों विधायकों ने पहले विधानसभा में कुमारी के अपहरण और उन्हें सिंध ले जाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिंदिया कुमारी को जबरन इस्लाम कबूल कराया गया और उनसे निकाह किया।

हिंदू लड़की को मुक्त कराने की मांग

विधानसभा सत्र के दौरान अशोक कुमार और संजय कुमार ने बिंदिया कुमारी के लगातार लापता रहने पर चिंता जताई और उन्हें मुक्त कराने की मांग की। दोनों विधायकों ने विधानसभा में स्पीकर के आसन के सामने फर्श पर बैठकर और नारे लगाकर प्रदर्शन किया।