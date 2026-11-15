कर्ज और महंगाई से जूझ रहा पाकिस्तान, प्रधानमंत्री शरीफ बोले- 2050 से पहले छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा पाक

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि उनका देश 2050 से पहले दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। दूसरी ओर, आर्थिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान वर्तमान में महंगाई, खाद्य संकट और ईंधन की ऊंची कीमतों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है।

वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गोलडमैन सैक्स की एक पुरानी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान 2075 तक दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन उनका लक्ष्य इससे कहीं अधिक महत्वाकांक्षी है। उन्होंने दावा किया कि यह मुकाम 2050 से पहले हासिल किया जा सकता है।

शुक्रवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गोलडमैन सैक्स के आकलन के मुताबिक 2075 तक पाकिस्तान दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। मैं इसमें एक छोटा सा संशोधन करना चाहता हूं, 2075 की जगह यह 2050 से पहले हो जाएगा।