पाकिस्तान ने फिर की अफगानिस्तान पर स्ट्राइक, 10 ठिकानों पर ड्रोन से किया हमला

डिजिटल डेस्क, पेशावर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 10 जगहों पर हवाई हमले का दावा किया है। पाकिस्तान का दावा है कि इन जगहों का इस्तेमाल एक दिन पहले उसके खिलाफ ड्रोन हमले करने के लिए किया गया था। पड़ोसी देशों के बीच इस समय तनातनी का माहौल बना हुआ है और मध्यस्थता की कोशिशों पर खतरा मंडरा रहा है।

ताजा हमलों पर काबुल की ओर से कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बुधवार को इस बात से इनकार किया कि अफगान तालिबान बलों ने कोई हमला किया है। ये विरोधाभासी बयान तब आए जब पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी अफगानिस्तान में उन ठिकानों पर हमले किए, जिन्हें इस्लामाबाद ने चरमपंथियों के ठिकाने बताया था।

पाकिस्तान ने लगाया पहले हमले का आरोप पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर एक पोस्ट में यह घोषणा तब की जब अधिकारियों ने बताया कि अफगानिस्तान की तालिबान सेना ने आठ ड्रोन से हमले किए और पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर गोलाबारी की। इससे पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने चरमपंथियों की ओर से सीमा पार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था।

इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। तनाव बढ़ने की इन ताजा घटनाओं से चीन, तुर्की, कतर और सऊदी अरब की उन मध्यस्थता कोशिशों पर खतरा मंडरा रहा है, जिनका मकसद काबुल और इस्लामाबाद के बीच स्थायी शांति कायम करना है।

पाकिस्तान ने बार-बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर आरोप लगाया है कि वह चरमपंथियों को अपनी जमीन से काम करने और सीमा पार हमले करने की इजाजत देती है। काबुल इन आरोपों से इनकार करता है। 'तालिबान सरकार ने हालात को और बिगाड़ने का चुना रास्ता' तरार ने कहा, "पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए अफगान जमीन का इस्तेमाल करने वालों के नेटवर्क को तोड़ने और उनके खिलाफ ठोस और साबित की जा सकने वाली कार्रवाई करने के बजाय अफगान तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन जैसे ड्रोन ऑपरेशन करके हालात को और बिगाड़ने का रास्ता चुना है।"

उन्होंने आगे कहा, "ये हमले जान-बूझकर, सटीक, सोचे-समझे और जरूरत के हिसाब से किए गए थे और ये पूरी तरह से उन पहचाने गए सैन्य ठिकानों तक ही सीमित थे जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान पर हमले की कोशिशों से था।"