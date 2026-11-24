डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। नई दिल्ली में एससीओ के पहले सभ्यतागत संवाद में हिस्सा लेने के बाद पाकिस्तान अब अगले साल की शुरुआत में होने वाली संस्कृति मंत्रियों की बैठक के लिए भारत को निमंत्रण भेजने की तैयारी कर रहा है।

इस यूरेशियाई समूह की अध्यक्षता कर रहे पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली इस बैठक पर भारत की प्रतिक्रिया देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से किसी भी भारतीय मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है।

टीओआई के अनुसार, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लामाबाद अगले साल अगस्त के अंत में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की भी तैयारी कर रहा है, जिसमें आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इससे पहले पाकिस्तान इस सम्मेलन को 14 अगस्त अपने स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित करने पर विचार कर रहा था। हालांकि, 14 अगस्त को सम्मेलन होने की स्थिति में भारत की किसी भी स्तर पर भागीदारी की संभावना न के बराबर थी।

पहलगाम हमले के बाद से रुकी हैं मंत्री स्तरीय यात्राएं अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान की एकमात्र महत्वपूर्ण यात्रा सितंबर में हुई थी। तब पाकिस्तान के एससीओ की अध्यक्षता संभालने के तुरंत बाद इस्लामाबाद के नेतृत्व में होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर तय करने के लिए विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आलोक डिमरी एससीओ राष्ट्रीय समन्वयकों की बैठक में शामिल हुए थे।

आधिकारिक तौर पर संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहे जाने वाले इस आयोजन के बाद, पाकिस्तान अगस्त में होने वाले इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन से पहले एससीओ के रक्षा और विदेश मंत्रियों की अधिक हाई-प्रोफाइल बैठकों की भी मेजबानी करेगा। भारत के लिए पाकिस्तान में एससीओ सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग की यह बैठक अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला कार्यक्रम है, जिसमें राजनीतिक प्रतिबद्धताएं न्यूनतम रहती हैं। इसके विपरीत, विदेश और रक्षा मंत्रियों की उच्च-स्तरीय बैठकों में शामिल होने से देश के भीतर राजनीतिक तापमान बढ़ सकता है।

गौरतलब है कि पहलगाम हमले से काफी पहले अक्टूबर 2024 में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए एस. जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले आखिरी भारतीय मंत्री थे। पाकिस्तानी मंत्री के भारत दौरे पर विपक्ष की आलोचना पर सरकार की सफाई पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तावित सभ्यतागत संवाद के लिए पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक की मेजबानी करने को लेकर भारत में विपक्ष ने सरकार की आलोचना की थी।

इस आलोचना के बीच भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि पर उसके रुख में कोई नरमी नहीं आई है, जिसे पहलगाम हमले के बाद स्थगित कर दिया गया था। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि एससीओ के तहत होने वाले सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों में नरमी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

मलिक की भारत यात्रा बिना किसी द्विपक्षीय टकराव के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, क्योंकि उन्होंने संवेदनशील द्विपक्षीय मुद्दों को उठाने के बजाय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बहुपक्षीय एससीओ विषयों पर ही अपनी बात रखी। क्या पीएम मोदी जाएंगे इस्लामाबाद? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए इस्लामाबाद जाएंगे? भारतीय अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा चरण में ऐसी यात्रा की संभावना बेहद कम है। भारत का मानना है कि मोदी की यात्रा के लिए द्विपक्षीय संबंधों में किसी भी तरह की नरमी से पहले सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के रुख में बुनियादी बदलाव जरूरी है। भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं पर ठोस प्रगति चाहता है और जब तक इन चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वह संबंधों के सामान्य होने का कोई संकेत या छवि नहीं बनाना चाहता। हालांकि, किसी वरिष्ठ मंत्री द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।