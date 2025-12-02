पाकिस्तानी संसद से गैर-मुस्लिमों के अधिकारों से जुड़ा बिल पारित, अल्पसंख्यकों के लिए आयोग की होगी स्थापना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की संसद ने गैर-मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा और अल्पसंख्यकों के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना से संबंधित एक ऐतिहासिक बिल मंगलवार को पारित किया।

विधि मंत्री आजम नजीर तरार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार आयोग विधेयक 2025 को पेश किया, जिसे नेशनल असेंबली और सीनेट ने एक संयुक्त सत्र में चर्चा के बाद पारित किया।

10 वर्षों से लंबित विधेयक पास

तरार ने कहा, 'इस विधेयक को 10 वर्षों तक लंबित रखा गया और राजनीति को इसे प्रभावित नहीं करना चाहिए।' उन्होंने कहा कि विधेयक का पारित होना पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।