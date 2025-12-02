Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तानी संसद से गैर-मुस्लिमों के अधिकारों से जुड़ा बिल पारित, अल्पसंख्यकों के लिए आयोग की होगी स्थापना

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:06 PM (IST)

    पाकिस्तान की संसद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गैर-मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा और अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना के लिए विधेयक पारि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए एक समर्पित आयेाग की स्थापना होगी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की संसद ने गैर-मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा और अल्पसंख्यकों के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना से संबंधित एक ऐतिहासिक बिल मंगलवार को पारित किया।

    विधि मंत्री आजम नजीर तरार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार आयोग विधेयक 2025 को पेश किया, जिसे नेशनल असेंबली और सीनेट ने एक संयुक्त सत्र में चर्चा के बाद पारित किया।

    10 वर्षों से लंबित विधेयक पास

    तरार ने कहा, 'इस विधेयक को 10 वर्षों तक लंबित रखा गया और राजनीति को इसे प्रभावित नहीं करना चाहिए।' उन्होंने कहा कि विधेयक का पारित होना पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा को औपचारिक रूप देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधेयक के अनुसार, आयोग में 16 सदस्य होंगे। चारों प्रांतों से दो-दो अल्पसंख्यक सदस्य नामित किए जाएंगे। एक सदस्य इस्लामाबाद का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसे मुख्य आयुक्त की तरफ से नामित किया जाएगा। तीन सदस्य मौजूदा निकाओं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला स्थिति आयोग और बाल अधिकार आयोग से होंगे, जिन्हें उनके संबंधित अध्यक्षों द्वारा नामित किया जाएगा। विधि मंत्रालय, धार्मिक मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय और मानवाधिकार मंत्रालय के ग्रेड 21 के अधिकारी भी आयोग में शामिल होंगे।