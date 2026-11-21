डिजिटल डेस्क, लाहौर। पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने इंटरनेट मीडिया पर ईशनिंदा से जुड़ी सामग्री पोस्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। अधिकारी ने बताया कि रावलपिंडी की आतंकवाद-रोधी अदालत ने शुक्रवार को मुहम्मद इबतिसाम मुस्तफा को यह सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में ऐसे सबूत और गवाह पेश किए, जिनसे साबित हुआ कि उसने पैगंबर मुहम्मद और कुरान के खिलाफ ईशनिंदा की थी। दोषी पर कुल 12 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

फैसला सुनाते हुए जज अमजद अली शाह ने कहा कि सबूतों को देखते हुए, दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। यह फैसला मुस्तफा के खिलाफ मामला दर्ज होने के आठ साल बाद आया है।

मानवाधिकार समूहों का कहना है कि निचली अदालतें अक्सर कमजोर सबूतों या संपत्ति विवादों के आधार पर सजा सुना देती हैं, और अपील करने पर इनमें से कई सजाएं पलट दी जाती हैं।

ऐतिहासिक रूप से, पाकिस्तान में ईशनिंदा के मामले में राज्य की ओर से कभी फांसी नहीं दी गई है, हालांकि आरोपितों और कानूनी पेशेवरों को अक्सर गंभीर सुरक्षा जोखिमों और भीड़ की हिंसा का सामना करना पड़ता है।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)