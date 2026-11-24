डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के दो प्रमुख विपक्षी नेताओं ने सोमवार को देश की शीर्ष न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की बिगड़ती सेहत को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है।

पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने और 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान 2023 से जेल में हैं। उन पर भ्रष्टाचार और हिंसा भड़काने समेत 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 जनवरी, 2025 को एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था।