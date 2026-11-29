डिजिटल डेस्क, लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री खारा साहिब का जीर्णोद्धार कर इसे सिख श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया गया है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद से पाकिस्तान में गया यह गुरुद्वारा दशकों से बंद था।

बाबा गुरु नानक देव जी की 557वीं जयंती के अवसर पर इसका जीर्णोद्धार पूरा किया गया। यह क्षेत्र की सदियों पुरानी सिख धार्मिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह गुरुद्वारा लाहौर से करीब 100 किलोमीटर दूर गुजरांवाला जिले के नौशेरा विरकां के पास मट्टू भैके गांव में स्थित है। इसका संबंध छठे सिख गुरु, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी से है।

सिख ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार, गुरु हरगोबिंद 1620 में कश्मीर से लौटते समय इस इलाके में आए थे। उन्होंने यहां अपने प्रवास के दौरान तंबाकू के सेवन के खिलाफ उपदेश दिया और लोगों से गुरु नानक की शिक्षाओं का पालन करने का आग्रह किया। बाद में उनकी यात्रा की स्मृति में इस गुरुद्वारे की स्थापना की गई। इसे गुरुद्वारा खारा साहिब के नाम से जाना जाने लगा।

इसे गुरुद्वारा छेवीं पातशाही भी कहा जाता है।गुरुद्वारे की मौजूदा इमारत करीब 1933-34 की है और इसका निर्माण स्थानीय सिख समुदाय ने कराया था। इसकी वास्तुकला में गुंबद, फूलों की सजावट वाले भित्तिचित्र और बारीकी से चित्रित छतें शामिल हैं। विभाजन के बाद सिख आबादी के भारत चले जाने के कारण यह धार्मिक स्थल वीरान हो गया और दशकों तक श्रद्धालुओं की पहुंच से बाहर रहा।