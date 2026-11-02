भारत से व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान, बिजनेस काउंसिल ने की संबंध बहाल करने की अपील
पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत से व्यापार बंद होने के कारण पाकिस्तान को लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर का ...और पढ़ें
HighLights
पुलवामा हमले के बाद भारत-पाक व्यापार बंद होने से नुकसान।
पाकिस्तान को व्यापार रुकने से 40 अरब डॉलर का आर्थिक घाटा।
फार्मा, टेक्सटाइल उद्योगों को कच्चे माल के लिए अधिक खर्च।
डिजिटल डेस्क, लाहौर। पुलवामा आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के कारण भारत के साथ व्यापार बंद होने से पाकिस्तान को लगभग 40 अरब अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। यह जानकारी सोमवार को एक बिजनेस एडवोकेसी ग्रुप के प्रमुख ने दी है।
पाक-भारत बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन नूर मुहम्मद कसूरी ने दोनों पड़ोसी देशों से व्यापारिक संबंध फिर से बहाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे दोनों तरफ के व्यवसायों को फायदा होगा और निवेश, पर्यटन तथा क्षेत्रीय सहयोग के अवसर पैदा होंगे।
कसूरी ने कहा कि व्यापार बंद होने की वजह से पाकिस्तानी कंपनियों को जरूरी कच्चा माल और अन्य सामान दूर-दराज के बाजारों से मंगाना पड़ा, जिससे परिवहन और माल ढुलाई का खर्च बढ़ा और डिलीवरी में भी ज्यादा समय लगने लगा।
उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का फार्मास्युटिकल उद्योग भारत से मिलने वाले कच्चे माल पर निर्भर था। अगर भारत से आयात फिर शुरू हो जाए, तो इससे सालाना दो से तीन अरब अमेरिकी डॉलर की बचत हो सकती है।
उन्होंने कहा कि इस बीच, घरेलू स्तर पर कपास का उत्पादन घटने से टेक्सटाइल सेक्टर को अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ा। टेक्सटाइल मिलों को ब्राजील, मिस्र, चीन और अमेरिका से कपास मंगाना पड़ा, जिससे लगभग पांच अरब अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त खर्च आया।
कसूरी ने यह भी कहा कि इन क्षेत्रों में भारत की भारी उत्पादन क्षमता होने के बावजूद, पाकिस्तान चीनी, खाद, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा और स्टील, सब्जियां और भारी मशीनरी जैसी चीजें दूर-दराज के बाजारों से आयात कर रहा है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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