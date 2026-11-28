डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में दवा संकट और गहरा गया है। विदेशी मुद्रा की कमी और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाले बेलआउट (आर्थिक मदद) में देरी के कारण कच्चे माल और चिकित्सा उपकरणों का आयात प्रभावित हुआ है।

इससे दवाओं के उत्पादन में कटौती हुई है। इसके कारण दवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कई सर्जरी भी टालनी पड़ी हैं।

पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा की कमी से दवा संकट

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल के महीनों में पाकिस्तान में दवाओं के उत्पादन में 21.5 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण यह है कि कमर्शियल बैंकों ने दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के आयात के लिए लेटर आफ क्रेडिट (एलसी) जारी करने से इनकार कर दिया है।

पाकिस्तान फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सैयद फारूक बुखारी के हवाले से कहा गया है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव के कारण बैंकों ने एलसी के लिए आए आवेदनों में से केवल आधे को ही मंजूरी दी।