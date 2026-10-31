पाकिस्तान ने तबाह किए अफगानिस्तान के कई सैन्य ठिकाने और चौकियां, अब तालिबान ने पलटवार करने की खाई कसम

पीटीआई, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान और पाराचिनार जिलों में सीमा पार से कथित गोलीबारी के जवाब में पाकिस्तानी सेना ने अफगान तालिबान की कई सीमा चौकियों और सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है।

रेडियो पाकिस्तान के अनुसार, 27 अक्टूबर को दक्षिण वजीरिस्तान के अंगूर अड्डा इलाके में अफगान तालिबान बलों ने बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिसके जवाब में पाकिस्तानी बलों ने सीमा के उस पार उनके ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की।

दक्षिण वजीरिस्तान और पाराचिनार से सटे इलाकों में अफगान तालिबान की कई सीमा चौकियों, सुरक्षा बंकरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया।

दावा किया गया है कि इस कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान के कई लड़ाके अपने ठिकाने छोड़कर भाग गए, जबकि कुछ मारे भी गए। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 27 अक्टूबर को अंगूर अड्डा में हुई सीमा झड़प में आम नागरिकों की भी जान गई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। अगले दिन, अफगान रक्षा मंत्रालय ने इस घटना के बारे में एक अलग ही ब्योरा दिया और पाकिस्तानी बलों पर हमला शुरू करने का आरोप लगाया।