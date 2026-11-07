गुलाम कश्मीर में महंगाई के खिलाफ विद्रोह: पाक सेना की प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग, 20 नागरिकों की मौत
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सख्त कर्फ्यू के दौरान सुरक्षा इकाइयां धरना स्थल साफ करने पहुंचीं और विभिन्न जगहों पर ...और पढ़ें
HighLights
सुरक्षा बलों ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और ड्रोन का इस्तेमाल किया
सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग से स्थानीय लोग और नाराज हो गए हैं
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पीओके के रावलकोट और आसपास के इलाकों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 20 नागरिकों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि लगभग 200 लोग घायल हुए हैं।
पिछले कई महीनों से चल रहे इन प्रदर्शनों में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत का अनुमान है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और ड्रोन का इस्तेमाल किया। वे बिजली के बढ़े हुए टैरिफ, गेहूं सब्सिडी में कटौती, भारी कराधान और स्थानीय नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का विरोध कर रहे थे।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सख्त कर्फ्यू के दौरान सुरक्षा इकाइयां धरना स्थल साफ करने पहुंचीं और विभिन्न जगहों पर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की।
जेएएसी नेता सरदार उमर नजीर ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर बताया कि आवासीय इलाकों पर ड्रोन हमले के बाद बम के टुकड़े बरामद हुए। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार पर कई दिशाओं से हमला करने का आरोप लगाया।
शुक्रवार देर रात रावलकोट के उमर फारूक चौक से आए वीडियो में हजारों लोग धरना स्थल पर जमा दिखे और सेना व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन अब मुजफ्फराबाद तक फैल गए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है।
रावलकोट में लंबे प्रदर्शन की मुख्य वजह पाकिस्तानी सरकार का 38-सूत्रीय अधिकार चार्टर पूरा न करना बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग से स्थानीय लोग और नाराज हो गए हैं।
कई लोगों के लापता होने और बड़े पैमाने पर हिरासत में लिए जाने की खबरें भी आ रही हैं। सोशल मीडिया पर क्षेत्र की स्थिति बताने वाले अकाउंट्स ने वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें सुरक्षा बैरिकेडिंग के कारण रोजमर्रा की जिंदगी ठप पड़ गई है और स्थानीय व्यवसाय बंद पड़े हैं।