गुलाम कश्मीर में महंगाई के खिलाफ विद्रोह: पाक सेना की प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग, 20 नागरिकों की मौत

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पीओके के रावलकोट और आसपास के इलाकों में बढ़ती महंगाई के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 20 नागरिकों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि लगभग 200 लोग घायल हुए हैं।

पिछले कई महीनों से चल रहे इन प्रदर्शनों में अब तक 200 से अधिक लोगों की मौत का अनुमान है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और ड्रोन का इस्तेमाल किया। वे बिजली के बढ़े हुए टैरिफ, गेहूं सब्सिडी में कटौती, भारी कराधान और स्थानीय नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा का विरोध कर रहे थे।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सख्त कर्फ्यू के दौरान सुरक्षा इकाइयां धरना स्थल साफ करने पहुंचीं और विभिन्न जगहों पर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। जेएएसी नेता सरदार उमर नजीर ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर बताया कि आवासीय इलाकों पर ड्रोन हमले के बाद बम के टुकड़े बरामद हुए। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार पर कई दिशाओं से हमला करने का आरोप लगाया। शुक्रवार देर रात रावलकोट के उमर फारूक चौक से आए वीडियो में हजारों लोग धरना स्थल पर जमा दिखे और सेना व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन अब मुजफ्फराबाद तक फैल गए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है।