पाकिस्तान में यात्री बस और वैन में टक्कर, हादसे में 12 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, कराची। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यात्री बस और वैन की टक्कर हो गई। हादसे में तीन महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि उथल जीरो प्वाइंट पर हाइवे पर हुई इस टक्कर में कई अन्य यात्री भी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।