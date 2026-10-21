पाकिस्तान के पंजाब में बस पलटने से हादसा; 11 की मौत, 30 से ज्यादा घायल

डिजिटल डेस्क, लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बुधवार को एक तेज रफ्तार बस के डिवाइडर से टकराकर पलट जाने से 11 यात्रियों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए।

घायलों में से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस कराची से पंजाब के डेरा गाजी खान जिले की ओर जा रही थी, तभी लाहौर से 500 किलोमीटर दूर राजनपुर में यह हादसा हो गया। हादसा हाईवे के उस हिस्से पर हुआ, जहां निर्माण कार्य चल रहा था।