पाकिस्तान में आर्थिक तंगी से हाहाकार, शहबाज सरकार ने मंत्रियों की नई गाड़ी खरीदने और विदेश यात्रा पर लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपने मंत्रियों-अधिकारियों की सुख-सुविधाओं पर रोक लगा दी है। बढ़ते खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के नए वाहन खरीदने और विदेशी दौरों पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को जारी आदेश में इमरजेंसी अभियान के तहत सरकारी गाड़ियों के ईंधन कोटे में भी 50% की भारी कटौती की घोषणा की है। पाकिस्तान में लगाई गई यह रोक अगले तीन महीने तक लागू रहेगी। हालांकि, सेना, कानून-व्यवस्था और जरूरी सेवाओं से जुड़े ऑपरेशनल वाहनों को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है।

किसे मिलेगी छूट? पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अगले तीन महीने तक मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर पूरी तरह रोक रहेगी। यही नहीं जरूरी यात्राओं के दौरान भी सामान्य तौर पर मंजूरी नहीं दी जाएगी। हालांकि, कुछ चीजों को इससे बाहर रखा है। अनिवार्य यात्राओं में मंत्रियों, सलाहकारों और अन्य सरकारी पदाधिकारियों को इकोनॉमी क्लास में सफर करना होगा।

ERE बजट में 5 फीसदी कटौती का फैसला वहीं, बैठकों को लेकर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि जहां तक संभव हो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाए। सरकारी खर्च पर सेमिनार, ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के गैर-ERE बजट में 5 फीसदी कटौती का फैसला किया है।