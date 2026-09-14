पाकिस्तान की नई चाल, अपने ही पाले आतंकी पर क्यों रखा 70 लाख का इनाम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर में 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (FATF) की समीक्षा बैठक होने वाली है। इससे ठीक पहले पाकिस्तान ने एक नई चाल चलते हुए अपने ही पाले आतंकी पर 70 लाख का इनाम रख दिया है।

दरअसल, वैश्विक निगरानी संस्था की 'ग्रे लिस्ट' में दोबारा शामिल होने से बचने के लिए पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर इनाम की राशि बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दी है।

सोची-समझी साजिश

इसके साथ ही पाकिस्तान ने अपने नवीनतम सबसे वांछित आतंकवादियों की रेड लिस्ट में भगोड़ा घोषित किया है। हालांकि, पाकिस्तान की इस चाल को सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने और अपनी सरजमीं पर पल रहे आतंकी आकाओं को छिपाने की सोची-समझी साजिश मानी जा रही है।

2021 में रखा था 50 लाख का इनाम गौरतलब है कि पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने मसूद अजहर पर 2021 में 50 लाख पाकिस्तानी क्रोनर का इनाम घोषित किया था। अब उसकी गिरफ्तारी में सहायक सूचना देने वाले को दिए जाने वाले इनाम की राशि में 20 लाख पाकिस्तानी क्रोनर की वृद्धि की है।