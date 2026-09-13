'हुती हमलों के वक्त काम नहीं आई पाकिस्तानी फौज', पाक-तुर्किए संग मक्का संधि पर एमजे अकबर का तंज

एएनआई, पणजी। पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर किए गए हमलों के बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए के बीच हुए मक्का रक्षा संधि पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान या तुर्किए से संपर्क क्यों नहीं किया।

एमजे अकबर ने गोवा के एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई। उन्होंने सुझाव दिया कि सऊदी अरब को ब्रिक्स की ओर देखना चाहिए, जिसने भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली घोषणा में क्षेत्र में शांति की अपील की है।

अकबर ने कहा, "बस एक दिन पहले, सऊदी अरब के प्रभावी शासक ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर संपर्क किया था ताकि यमन में हाउती हमलों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य सहायता मांगी जा सके। रियाद और सऊदी को तब झटका लगा होगा जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। अगर सऊदी अरब को खतरा है, तो सऊदी क्राउन प्रिंस ने अंकारा और इस्लामाबाद को फोन क्यों नहीं किया?"

उन्होंने कहा, "क्योंकि तुर्किए और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिन्होंने हाल ही में सऊदी अरब के साथ मक्का संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऐसी संधि थी जिसमें कहा गया था कि एक देश पर हमला सभी तीनों पर हमला माना जाएगा। पर पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई।

पाकिस्तानी सेना छावनी में बहुत वीर है, लेकिन युद्ध के मैदान में भेड़ बन जाती है। मक्का संधि के बाद पहली ही चुनौती पर यह अपने बंकरों में वापस चली गई।" अकबर ने कहा, "सऊदियों को ब्रिक्स की दिल्ली घोषणा पर बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए, जहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि युद्ध समाधान नहीं है और उन्हें राजनीतिक, कूटनीतिक संवाद के माध्यम से समाधान खोजने चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस घोषणा में जोर देकर कहा है।"